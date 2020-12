Kerala Local Body Election Result 2020: Kochi में BJP ने जीता मुकाबला, 1 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी की हार

कोच्चि: केरल में स्थानीय निकाय चुनावों की गिनती खत्म नहीं हुई है. लोकल बॉडी इलेक्शन में लेफ्ट की अगुवाई वाला गठबंधन (LDF) बढ़त बनाए हुए है. 2020 के इस मुकाबले की खास बात ये भी थी कि NDA ने भी पूरे दमखम से चुनाव लड़ा. वहीं कोच्चि (Kochi) के नॉर्थ आइलैंड वॉर्ड का नतीजा सुर्खियों में है. जहां कांग्रेस पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी एन वेनुगोपाल को बीजेपी के प्रत्याशी ने तगड़ा झटका दे दिया. यहां बीजेपी उम्मीदवार ने वेनुगोपाल को सिर्फ 1 वोट से हरा दिया.

EVM पर फूटा हार का ठीकरा

बीजेपी के हाथों सिर्फ एक वोट की हार कांग्रेसी प्रत्याशी एन वेनुगोपाल को बड़ी देर से हजम हुई. उन्होंने कहा, 'यह जीती हुई सीट थी, मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ. पार्टी में समस्या नहीं थी. समस्या वोटिंग मशीन में होगी. यह भी BJP की जीत की वजह हो सकती है. मैंने अभी कोर्ट जाने के बारे में फैसला नहीं लिया है. पहले पहल मैं ये देखूंगा कि असल में आखिरकार हुआ क्या था'.

"It was a sure seat. I can't say what happened. There was no problem in the party. There was a problem with the voting machine. That may be the reason for BJP's victory. I've not decided to go to court with voting machine issue so far. Will check what happened exactly," he says https://t.co/02aR4FxfIl pic.twitter.com/2pQHZ0j5JX

— ANI (@ANI) December 16, 2020