Kerala News: 9 यूनिवर्सिटी के VC इस्तीफा न देने पर अड़े, राज्यपाल ने नोटिस भेज 3 नवंबर तक दी मोहलत

Kerala Universities Vice Chancellor: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को उन 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नोटिस जारी किया, जिन्होंने उनके निर्देश के अनुसार आज सुबह (सोमवार) तक अपना त्याग पत्र भेजने से इनकार कर दिया था. इस बात का खुलासा खुद राज्यपाल ने किया जो कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं. आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सभी वाइस चांसलर ने केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मामले को लेकर हाई कोर्ट में एक अलग से बैठक होने की बात हुई.

राज्यपाल भवन ने इससे जुड़ा एक ट्वीट भी किया

राज्यपाल भवन ने रविवार को इससे जुड़ा एक ट्वीट भी किया. ट्वीट में कहा गया कि 2022 की सिविल अपील संख्या 7634-7635, 2021 की (@ एसएलपी (सी) संख्या 21108-21109) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 21.10.22 के फैसले को बरकरार रखते हुए, माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के 9 कुलपतियों को इस्तीफा देने निर्देश दिया है : पीआरओ, केरलराजभवन.

Upholding the verdict of Hon'ble SupremeCourt dt 21.10.22 in Civil Appeal Nos.7634-7635 of 2022(@ SLP(c)Nos.21108-21109 of 2021) Hon'ble Governor Shri Arif Mohammed Khan has directed Vice Chancellors of 9 varsities in Kerala(see image) to tender resignation: PRO,KeralaRajBhavan pic.twitter.com/tsT5tQ9NJr

