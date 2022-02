तिरुवनंतपुरम: केरल में तीन दिनों से पहाड़ियों के बीच फंसे युवक (Man Trapped between 2 Hills) को सुरक्षित निकाल लिया गया है और उसे सीधे अस्पताल ले जाया गया है. भारतीय सेना और वायुसेना के संयुक्त ऑपरेशन के बाद युवक को रस्सी के सहारे ऊपर खिंचा गया, जो दो पहाड़ियों के बीच फंस गया था.

केरल में 3 दिन पहले ट्रैकिंग पर गए आर बाबू नाम के इस युवक का पैर फिसल गया था और वो दो पहाड़ियों के बीच फंस गया था. जिसके बाद बाबू खुद ही इस दुर्घटना की सूचना नीचे उसका इंतजार कर रहे लोगों को दी. केरल के पलक्कड़ जिले में ट्रैकिंग पर गए बाबू पहाड़ी में इस कदर फंसे कि यह घटना जीवनभर भूल नहीं पाएंगे.

आर बाबू के गिरने के बाद पहले तो उसके साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब वो सफल नहीं हुए तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन की दी. सोमवार रात तक सफलता नहीं मिलने के बाद मंगलवार को फिर कोशिशें की गई पर सफलता नहीं मिली.

ये भी पढ़ें- इस मंदिर में आज मनाया जा रहा गणतंत्र दिवस, जानें क्या है इसके पीछे की वजह

करीब दो दिनों तक आर बाबू को खाना और पानी भी नसीब नहीं हुआ. इसके बाद स्थानीय विधायक ए. प्रभाकरन ने मुख्यमंत्री और जिले के मंत्री कृष्णनकुट्टी से मुलाकात कर उन्हें इस स्थिति से अवगत कराया.

Kerala #CM has requested #IndianArmy to help rescue this trekker, he has bn trapped in the position since last 26 hours. pic.twitter.com/QM46nmqn9h

— Levina (@LevinaNeythiri) February 8, 2022