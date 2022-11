Kuno National Park: कूनो पार्क में छोड़े गए चीतों का नया वीडियो आया सामने, किया शिकार, बढ़ रहा दबदबा

Cheetahs Kuno National Park: मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए नामीबियन चीतों ने अब इसे अपना घर मान लिया है. कुछ दिन पहले ही दो नर चीतों को छोटे बाड़े से बड़े बाड़े में छोड़ा गया है. दोनों चीते पांच किलोमीटर के दायरे में फैले इस बाड़े की लगातार दूरी तय कर रहे हैं. भारत में 53 दिन बिता चुके इन चीतों ने एक दिन पहले ही अपना पहला शिकार किया था. चीतों ने चीतल का शिकार कर उसे अपना आहार बनाया था.

चीतों ने किया पहला शिकार

अधिकारियों ने बताया कि चीतों को कूनो नेशनल पार्क में अन्य जानवरों के साथ अठखेलियां करते उन्हें दौड़ाते देखा गया है. यह अच्छा संकेत है कि दोनों चीते अपने नए घर को पसंद कर रहे हैं. अफ्रीका के दो चीतों ने 6-7 नवंबर की मध्यरात्रि में अपनी पहला शिकार कर इतिहास रचा था.

नए घर को अपना रहीं नई बिल्लियां

दो नर चीतों, 'फ्रेडी' और 'एल्टन' को 5 नवंबर की शाम क्वारंटाइन से बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया था. जहां उन्हें शिकार करने का मौका मिल रहा है. दोनों चीतों ने एक चीतल (चित्तीदार हिरण) को घेरकर उसका शिकार किया. कूनो में चीतों के इस शिकार को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह इंगित करता है कि जंगली बिल्लियां अपने नए घर के अनुकूल होने के लिए तैयार हैं.

