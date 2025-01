'मैंने तीन करोड़ दिए हैं', गरमा-गरम बहस के बाद मीटिंग से लौट रही थी मंत्री, हो गया एक्सीडेंट

Laxmi Hebbalkar: कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के अंदर गुटबाजी देखने को मिल रही है. सोमवार को कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग के दौरान दो सीनियर नेताओं में जबरदस्त बहस देखने को मिली और आज उन्हीं में एक नेता हादसे का शिकार हो गई हैं. पार्टी कार्यालय भवन के क्रेडिट को लेकर मीटिंग के दौरान लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के बीच जबरदस्त लफ्जी जंग देखने को मिली. इसी मीटिंग से लौटते समय मंगलवार को लक्ष्मी हेब्बालकर उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई.

कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर और एमएलसी चेन्नाराज हट्टीहोली की कार बेलगावी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वे मामूली रूप से घायल हो गए. सड़क पर एक कुत्ते से बचने की कोशिश करते समय यह हादसा पेश आया. ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और कार एक पेड़ से जा टकराई. मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर की पीठ और चेहरे पर मामूली चोटें आईं, जबकि एमएलसी चेन्नाराज हट्टीहोली के सिर पर मामूली चोटें आईं. उनका इलाज चल रहा है. यह घटना आज सुबह 6:00 बजे हुई.

Karnataka Minister Laxmi Hebbalkar and MLC Chennaraj Hattiholi escaped with minor injuries after their car met with an accident near Belagavi. The accident happened while trying to avoid a dog on the road. The driver lost control, and the car hit a tree. Minister Laxmi Hebbalkar…

