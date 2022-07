Namaz Viral Video: लखनऊ के लुलु मॉल में अदा की गई नमाज! वीडियो वायरल, हिंदू संगठनों ने उठाए सवाल

Namaz in Lulu Mall: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 11 जुलाई को लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ. इसे लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल बताया जा रहा है. इस बीच, ये मॉल अब विवादों में आ गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मॉल के अंदर नमाज अदा करते देखा जा रहा है.

वायरल वीडियो में कुछ लोग जमीन पर बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के साथ सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसी मॉल में धार्मिक गतिविधियां कैसे की जा सकती हैं. हिंदू संगठनों ने नमाज़ पर सवाल उठाया है.

हिंदू महासभा के मुताबिक, लुलु मॉल पहले भी ऐसे विवादों में रह चुका है. संगठन नेता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि लुलु मॉल अब अपना असली रंग दिखा रहा है. ये मॉल पहले से ही इसी तरह के कारनामों के लिए चर्चा में रहा है. अब यूपी में भी वही कर रहा है. हिंदू महासभा ने हर उस मॉल पर कार्रवाई की मांग की है जिसे मस्जिद की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास हो रहा है.

Namaz inside Lulu Mall, Lucknow .... even malls are not spared now pic.twitter.com/lES84Sqhuy

