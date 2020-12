CBSE बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान, इस तारीख से शुरू होंगे एग्जाम

नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया है. चार मई से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी, जो 10 जून तक चलेंगी. 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट 15 जुलाई को घोषित किया जाएगा. खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये जानकारी दी है.

We have decided to conduct Class 10th & Class 12th CBSE board exams from May 4. The exams will conclude by June 10, 2021. Results will be out by July 15: Union Education Minister Ramesh Pokhariyal pic.twitter.com/UcRMBhqgRj

जल्द जारी होगी समय सारिणी

शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जल्द ही दसवीं और 12वीं दोनों क्लास की परीक्षा से जुड़ी समय सारिणी जारी की जाएगी. परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा.

Schools will be allowed to conduct Practical/Project/Internal Assessment of Class 10th & Class 12th from March 1, 2021 to last date of conduct of theory examination of these classes. Date sheet of both Class 10th & 12th will be issued soon: Central Board of Secondary Education

