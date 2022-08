Drunk Teacher Video: सरकारी स्कूल में शराब के नशे में शिक्षक का वीडियो वायरल,रोजाना करता था बच्चों की बेवजह पिटाई

शैलेंद्र सिंह बघेल/बलरामपुर:एक शिक्षक का काम होता है कि वो बच्चे को अच्छी तरह से शिक्षा दे क्योंकि जब बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, तभी आगे जाकर यह लोग हमारे देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक ही कक्षा में शराब पीके उन्हें पढ़ाने आएगा तो कैसे उनकी पढ़ाई-लिखाई होगी. दरअसल बलरामपुर (Balrampur) जिले में एक सरकारी स्कूल में शराब के नशे में पदस्थ शिक्षक का वीडियो (Video of teacher drunk in school) सामने आया है. जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है.

बता दें कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल (Many videos viral on social media) हो रहे हैं. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शिक्षक अच्छी तरह से खड़े भी नहीं हो पा रहा है. इस बारे में जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शिक्षक रोजाना शराब पीकर स्कूल आते हैं और वे बच्चों को बेवजह पीटते भी हैं.

बच्चे शराबी शिक्षक की करतूतों से डरे सहमे रहते हैं

दअरसल पूरा मामला जिले के वाड्रफनगर विकासखंड के भरहीबांस प्राथमिक स्कूल (Bharahibans Primary School of Vadrafnagar block of the district) का है.जहां पर पदस्थ शिक्षक छोटेलाल (posted teacher chhotelal) शराब के नशे में हिलते डुलते नजर आ रहे हैं.जिसको लेकर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि शिक्षक आये दिन स्कूल में शराब पीकर आते हैं और बच्चों के साथ बेवजह मारपीट भी करते है. जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे शराबी शिक्षक की करतूतों से डरे सहमे रहते हैं. वहीं शराब के नशे में शिक्षक का वीडियो सामने आने के बाद, अब जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer) ने मामले में जांच के बाद शराबी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं.