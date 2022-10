Bilaspur: दुर्गा विसर्जन उपद्रव का मास्टरमांइड गिरफ्तार,कई दिनों से था फरार,अब पुलिस ने ऐसे निकाला जुलूस

शैलेंद्र सिंह ठाकुर/बिलासपुर: दुर्गा विसर्जन के दौरान उपद्रव फैलाने वाले एक व्यक्ति का पुलिस ने जुलूस निकाला है.जिले में दुर्गा विसर्जन के दौरान उपद्रव फैलाने वाले नवीन तिवारी का जुलूस निकला गया है. बता दें कि उपद्रव मचाने वाला मुख्य आरोपी नवीन तिवारी कई दिनों ले फरार चल रहा था.आरोपी रायगढ़ के रेलवे कॉलोनी के मकान में छिपा हुआ था. उसे कोतवाली पुलिस पैदल लेकर सिम्स पहुंची.

पुलिस में सरकंडा इलाके से गिरफ्तार किया

दरअसल बिलासपुर में पिछले दिनों दुर्गा विसर्जन के दौरान उपद्रव को अंजाम देने वाले आरोपी नवीन तिवारी का कोतवाली पुलिस ने सिम्स हॉस्पिटल तक जुलूस निकाला.देर रात उसे लेकर पुलिस रायगढ़ से बिलासपुर पहुंची थी.घटना को अंजाम देने के बाद नवीन तिवारी फरार हो गया था. जिसके बाद पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी.मंगलवार को एक आरोपी को कोतवाली पुलिस में सरकंडा इलाके (Sarkanda Area in Kotwali Police) से गिरफ्तार किया था. उसकी निशानदेही पर नवीन तिवारी को रायगढ़ के रेलवे कॉलोनी के एक मकान से गिरफ्तार (Naveen Tiwari was arrested from a house in Raigad's Railway Colony) किया गया था.

मुख्य आरोपी नवीन तिवारी मौके से फरार चल रहा था

बता दें कि दुर्गा विसर्जन के दौरान दो गुटों में सिम्स चौक और करोना चौक के पास मारपीट (During Durga immersion, two groups fight near Sims Chowk and Karona Chowk) हो गई थी.जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ था.वहीं मामले में पुलिस ने बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन उपद्रव को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी नवीन तिवारी मौके से फरार चल रहा था.जिसके बाद अब पुलिस कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है.