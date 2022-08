Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana:ये हैं गोधन न्याय योजना की खास बातें, ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana: पशुपालन की बात करें तो गांव में इसको लेकर आजकल बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं. पशु पालन करने वाले लोगों की हालत बहुत खराब है क्योंकि पशुपालन करने से कमाई बहुत कम होती है और कई लोगों का तो ऐसा कहना है कि पशुओं को पालने में ज्यादा खर्चा हो जाता है और उसके बदले कमाई कुछ भी नहीं होती. आपने भी देखा होगा कि गांव में कई लोग गाय को पालते हैं और जैसे ही दूध निकालने के बाद वो बेकार हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं. हालांकि हमारे देश की सभी सरकारों की कोशिश रहती है कि वह पशुपालन करने वालों की मदद करें.जिससे वह गायों और दूसरे जानवरों को बेसहारा ना छोड़े. इसी तरह छत्तीसगढ़ की सरकार भी पशु पालन करने वालों की मदद करती है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार को गोधन न्याय योजना से गाय का गोबर खरीदती है.इससे किसानों को अच्छे पैसे मिलते हैं और साथ ही साथ वह जानवरों को बेसहारा नहीं छोड़ते. बता दें कि हाल ही में नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने भी गोधन न्याय योजना की तारीफ की थी.

गोधन न्याय योजना का उद्देश्य (Objective of Godhan Nyay Yojana)

बता दें कि छत्तीसगढ़ में ‘गोधन न्याय योजना‘ न्याय योजना की शुरूआत जुलाई 2020 में हरेली तीज के मौके पर की गई थी. इस योजना के तहत राज्य में किसानों से गोबर खरीदा जाता है. इस योजना का उद्देश्य पशु और किसान पशुपालन दोनों को लाभ पहुंचाना और लाभार्थियों की आय में वृद्धि करना है. जिससे किसान जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल कर सके. गौरतलब है कि कई पशुपालक गाय की देखभाल तभी तक करते हैं. जब तक वह उन्हें दूध देती है और जब वह दूध देना बंद कर देती है तो वे गाय की देखभाल करना बंद करके उन्हें इधर-उधर सड़कों पर छोड़ देते हैं. ‘गोधन न्याय योजना‘के माध्यम से सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों और पशुओं को लाभ देना है.

गोधन न्याय योजना के डाक्यूमेंट्स (Documents of Godhan Nyay Yojana)

आधार कार्ड

मूल निवास प्रमाण पत्र

पंजीकृत मोबाइल नंबर

बैंक अकाउंट नंबर पासबुक

आय प्रमाण पत्र

वोटर आईडी कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

गोधन न्याय योजना की पात्रता (Eligibility for Godhan Nyay Scheme)

-छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी योजना का लाभ पाने के पात्र हैं.

-योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के पास जानवर होने चाहिए यानी वो पशुपालन का कार्य करने वाले हों.

-छत्तीसगढ़ के बड़े व्यापारी और बड़े किसान योजना का फायदा नहीं उठा नहीं सकते.

-योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों के पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए.

गोधन न्याय योजना में आवेदन कैसे करे ? (How to apply for Godhan Nyay Yojana?)

-छत्तीसगढ़ के इच्छुक पशुपालन लाभार्थी जो इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वे नीचे दी गई मेथड का पालन करें.

-इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले Google Play Store पर जाएं.गूगल प्ले स्टोर में सर्च बार में छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना को सर्च करें. ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इसमें क्लिक करें.

-इसके बाद आपको प्ले स्टोर में कुछ रिजल्ट दिखेंगे, Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना है.

-क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana का ऐप डाउनलोड हो जाएगा, आपके इंटरनेट कनेक्शन के आधार पर डाउनलोड प्रोसेस में समय लग सकता है.

-इसके बाद जब यह ऐप डाउनलोड हो जाए आप इस Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana ऐप को खोलें.

-फिर आपको आवेदन पर छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

-इसके बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.

-फिर आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी.

-सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.इस तरह आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा.