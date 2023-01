India vs New Zealand ODI: मैच को तीन दिन शेष लेकिन स्टेडियम की तैयारी अधूरी; रायपुर को कैसे मिलेगी विश्वकप की जिम्मेदारी?

India vs New Zealand cricket match: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 21 तारीख को छत्तीसगढ़ के रायपुर (Raipur, Chhattisgarh) में वनडे मैच खेला जाना है. मैच शहर के शहीद वीरनारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में है, लेकिन अभी तक क्रिकेट स्टेडियम (cricket stadium) में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं. जगह जगह पानी जमा है, टूटी कुर्सियां पड़ी हुई हैं.