Congress Plenary Session: कांग्रेस के विज्ञापन में नहीं थी मौलाना अबुल कलाम की तस्वीर, अब पार्टी ने दी ये सफाई

रूपेश गुप्ता/रायपुर: कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ अधिवेशन (Chhattisgarh Session of Congress Party) के विज्ञापन में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (Maulana Abdul Kalam Azad) की तस्वीर नहीं होने पर कई लोगों ने उसकी आलोचना की. जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में सफाई दी है. कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर कहा कि आज कांग्रेस द्वारा जारी एक विज्ञापन में मौलाना आज़ाद की तस्वीर नहीं थी. यह एक क्षमा न करने योग्य भूल है. इसकी ज़िम्मेदारी तय की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी. हम दिल से माफ़ी मांगते हैं. वह हमारे और पूरे भारत के लिए एक प्रतिष्ठित और प्रेरक व्यक्ति बने रहेंगे.

इस पर कांग्रेस के संचार, प्रचार और मीडिया विंग (Congress Communications, Publicity and Media Wing) के प्रमुख जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि उस पर, आज INC द्वारा जारी एक विज्ञापन में मौलाना आज़ाद की तस्वीर नहीं थी. यह एक अक्षम्य स्लिपअप था. इसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए हम सबसे पहले ईमानदार से माफी मांगते हैं. वह हमेशा हमारे और भारत के लिए एक प्रतिष्ठित और प्रेरक व्यक्ति रहेंगे.

Today an ad released by INC did not carry a photograph of Maulana Azad. It was an inexcusable slipup. Responsibility for it is being fixed & action will be taken. Meanwhile this is a most sincere apology from us. He will always remain an iconic & inspiring figure for us & India.

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 26, 2023