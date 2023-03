Former MLA Passed Away: डौंडीलोहारा राजा परिवार की बहू Neelima Tekam का निधन,क्षेत्र में छाई शोक की लहर

Former BJP MLA Neelima Tekam Passed Away: डौंडीलोहारा नगर के राजा परिवार की बहू (daughter-in-law of Raja family) और पूर्व विधायक (Former BJP MLA ) नीलिमा टेकाम (Neelima Tekam Passed Away) का आज बुधवार को निधन हो गया. बताया जा रहा है कि वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थीं.शुगर सहित उन्हें और भी कई समस्याएं थीं. बुधवार की सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर अचानक तबीयत बिगड़ने से उन्हें डौंडीलोहारा नगर के शासकीय अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया. नीलिमा टेकाम के निधन से नगर सहित क्षेत्र शोक की लहर दौड़ पड़ी है.

भाजपा के टिकट पर जीता था चुनाव

उल्लेखनीय है कि नीलिमा टेकाम 2008 में प्रथम बार विधानसभा निर्वाचित होकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता था. इसके पूर्व वे अविभावजित दुर्ग के समय भूमि विकास बैंक की जिला उपाध्यक्ष भी रही थी. 2009-10 में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति एवं शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति की सदस्य रही. फिर इसके बाद इन्हें 2011 में गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति एवं समनाया प्रयोजन समिति का सदस्य बनाया गया.

मध्य प्रदेश के सिवनी में हुआ था जन्म

बता दें कि नीलिमा टेकाम का जन्म 1 अगस्त 1970 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के सरेखा में हुआ था. नीलिमा टेकाम का विवाह लाल महेंद्र सिंह टेकाम से 20 सितम्बर 1990 को हुआ था. आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व इनके पति डौंडीलोहारा के राजा साहब कहे जाने वाले पूर्व विधायक लाल महेंद्र सिंह टेकाम का भी बीमारी के चलते निधन हुआ था. लाल महेंद्र सिंह टेकाम भी 2003 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ जीते थे. फिर 2008 में नीलिमा टेकाम को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया था. इतना ही नहीं ठीक लाल महेंद्र सिंह टेकाम के निधन के एक साल पहले इनके बेटे का भी निधन हुआ था. जिसके बाद से वे लगातार सदमे में रहते थे.