Yashasvi Jaiswal Career: गोलगप्पे के ठेले से लेकर IPL में सबसे तेज अर्धशतक तक, जल्द तैयार नीली जर्सी!

Yashasvi Jaiswal Career: आईपीएल में हर दिन नए कारनामें हो रहे है, कल की रात तो कोलकाता में यशस्वी नाम का तूफान आ गया था और जिसने आईपीएल का इतिहास पलट दिया, जी हां कल हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल की फास्टेड फिफ्टी (Fastest Fifty in IPL) का सेहरा अपने सर पर सजवाया.

जिसकी चारों तरफ चर्चा है. यशस्वी के लिए ये काम आसान नहीं था लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत की बदौलत ये मुकाम हासिल किया है. जानें कैसे फर्श से अर्श पर पहुंचे यशस्वी जायसवाल.

कोलकाता में आई यशस्वी सुनामी

कल रात हुए कोलकाता के खिलाफ मुकाबले में जायसवाल ने आईपीएल इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी (13 गेंदों में) लगाते हुए 98 रनों की नाबाद पारी खेली, इस मुकाबले में राजस्थान में कोलकाता को उसके घर में 9 विकेट से मात दी, लेकिन इस मैच में जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा उसका नाम यशस्वी जायसवाल है.

Congratulations @ybj_19 on the fastest IPL fifty. Your hard work paid off, and your exceptional skills will take you far. Keep it up! #IPL2023 #KKRvRR

— Suresh Raina (@ImRaina) May 11, 2023