CM शिवराज ने की 'आजादी का अमृत महोत्सव' की शुरुआत, 15 अगस्त 2023 तक चलेंगे कार्यक्रम

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' की धूमधाम से शुरुआत की. यह कार्यक्रम देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है. भारत की आजादी को 15 अगस्त 2022 में 75 वर्ष होंगे. केंद्र की मोदी सरकार ने यह फैसला किया है कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के 75 हफ्ते पहले से ही पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा. इसके जरिए देशभक्ति का संदेश दिया जाएगा और भारतीय संस्कृति की छंटा बिखेरी जाएगी. सभी राज्य इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में ​शामिल हो रहे हैं.

इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर 'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम की शुरुआत की. उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कन्या पूजन किया. आपको बता दें कि सीएम शिवराज अपने सभी कार्यक्रमों की शुरुआत के पहले कन्या पूजन किया करते हैं. अपने भाषण में सीएम ने कहा कि अमृत महोत्सव के अवसर पर 400 से अधिक जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. हम अपने कई क्रांतिकारियों को भुल गए जिन्होंने आजादी में अहम भूमिका निभाई. हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया.

इस दौरान शिवराज चौहान ने कहा कि भारत माता को आजादी अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में नहीं दी थी. इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए. मैंने अंडमान में सेल्यूलर जेल की वह काल कोठारी भी देखी है जहां वर्षों तक वीर सावरकर को रखा गया. उन्होंने घोषणा की कि साल में एक बार चिन्हित बच्चों को अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल दिखाएंगे जहां वीर सावरकर को रखा गया था. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की पूजा होनी चाहिए.

