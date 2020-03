MP पुलिस का अमानवीय चेहरा: मजदूर के माथे पर लिखा-''मैंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया''

भोपाल: कोरोना वायरस की वजह से जहां पूरा देश लॉकडाउन है. यातायात के सारे साधन बंद हैं. ऐसे में लोग, मजदूर पैदल ही अपने-अपने गांवों-घरों में जाने को मजबूर हैं. कुछ जगहों पर पुलिस ऐसे लोगों की मदद में दिन रात जुटी है. कहीं उनको खाने-पीछे की चीजें मुहैया कराने के साथ उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में मदद कर रही है. वहीं मध्य प्रदेश पुलिस का एक अमानवीय चेहरा भी सामने आया है.

हालांकि लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन इसी दौरान किसी एक पुलिसकर्मी द्वारा कुछ ऐसा कृत्य कर दिया जाता है जो पूरे अच्छे कामों पर पानी फेर देता है. साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े करता है.

Madhya Pradesh: A Police Sub-Inspector writes 'I have violated lockdown, stay away from me' on forehead of a labourer in Gorihar area of Chhatarpur. SP Kumar Saurabh says, "This is unacceptable. Action is being taken against the police woman as per the law". #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/bf6IizgPjD

— ANI (@ANI) March 29, 2020