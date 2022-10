MP Daily Current Affairs 26 October 2022: ये हैं 26 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन

Madhya Pradesh Daily Current Affairs 26 October 2022: आज के समय में सरकारी नौकरी पाना कितना कठिन है. यह बात आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. कॉन्पिटेटिव एग्जाम वही व्यक्ति क्रेक कर सकता है. जो दिन रात एक कर के पूरी लगन के साथ पढ़ाई करता है क्योंकि आज के समय में पहले के मुकाबले एग्जाम का लेवल बहुत ही ज्यादा टफ हो गया है. अब करंट अफेयर्स भी बहुत डीप में पूछे जाते हैं. इसलिए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए तो चलिए आपको बताते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस.

1.किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) द्वारा “FIVE STAR EAT RIGHT STATION घोषित किया गया है?

उत्तर: भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन

2.मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी?

उत्तर: 1993

3.सरसों की हांडी होने के कारण मध्यप्रदेश के किस पठार को सरसों का पठार भी कहा जाता है?

उत्तर: मध्य भारत का पठार

4.मध्य प्रदेश की पहली अंतर घाटी परियोजना डॉक्टर अंबेडकर नगर (महू) में किस नदी पर स्थापित की गई है?

उत्तर: चोरल

5.मध्यप्रदेश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल लगभग 72% तथा रबी फसल का क्षेत्रफल लगभग कितने प्रतिशत है?

उत्तर: 63

6.बायोगैस से बिजली उत्पन्न करने वाला प्रदेश का पहला गांव कसई गांव किस जिले में स्थित है?

उत्तर: बैतूल

7.मध्य प्रदेश के खिलाड़ी प्रणय खरे का संबंध किस खेल से है?

उत्तर: घुड़सवारी

8.भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने मंगलवार को किस कंपनी पर प्ले स्टोर नीतियों का दुरुपयोग करने के लिए 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है?

उत्तर: गूगल

9.कौन सी अभिनेत्री अमेरिकी मुद्रा में प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनेगी?

उत्तर: अन्ना मे वोंग

10.स्पोर्ट्स ड्रिंक कंपनी रेड बुल डिट्रिच मात्सिट्ज़ के मालिक और सह-संस्थापक का निधन हो गया है, उन्होंने ऑस्ट्रिया में ड्रिंक की मार्केटिंग कब शुरू की थी?

उत्तर: 1987