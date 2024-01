69th Filmfare Awards 2024: फिल्म फेयर नॉमिनेशन में इन फिल्मों ने मारी बाजी, बेस्ट एक्टर के लिए ये सितारे हुए नॉमिनेट

69th Filmfare Awards 2024: 69वें हुंडई फिल्मफेयर अवार्ड्स 2024 का आगाज होने वाला है. इस बार फिल्मफेयर गुजरात के गांधीनगर में होगा. ये अवॉर्ड फंक्शन 27 और 28 जनवरी को आयोजित किया जाएगा. इस अवॉर्ड शो के लिए नॉमिनेशन्स की लिस्ट सामने आ गई है. जिसमें कई बड़ी फिल्में और सितारों के नाम शामिल हैं.

बता दें कि फिल्म फेयर अवॉर्ड्स को लेकर हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी. इस इवेंट में जान्हवी कपूर, वरुण धवन और करण जौहर पहुंचे थे. इसमें जानकारी सामने आई थी कि इस बार अवॉर्ड शो दो दिन का होगा. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस अवॉर्ड शो में वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सारा अली खान, कार्तिन आर्यन, रणवीर सिंह जैसे बड़े सितारे शिरकत करेंगे. वहीं करीना कपूर खान भी इस शो का हिस्सा रहेगी.

बड़े सितारों की फिल्म लिस्ट में शामिल

इस बार बॉलीवुड के बड़े सितारों की फिल्म नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल हुई हैं. इसमें शाहरुख खान की जवान-पठान, रणबीर कपूर की एनिमल, सनी देओल की गदर-2 भी हैं. देखिए पूरी लिस्ट

सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म में इन फिल्मों का नाम

'एनिमल'

'जवान'

'पठान'

'ओएमजी 2'

'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी'

'12वीं फेल'

सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर में इनका नाम शामिल

एटली (जवान)

संदीप रेड्डी वांगा (एनिमल)

सिद्धार्थ आनंद (पठान)

विधु विनोद चोपड़ा (12वीं फेल)

अमित राय (ओएमजी 2)

करण जौहर (रॉकी और रानी की प्रेम कहानी)

बेस्ट अभिनेता में इन नामों को किया शामिल

शाहरुख खान (डंकी)

शाहरुख खान (जवान)

विक्की कौशल (सैम बहादुर)

रणबीर कपूर (एनिमल)

सनी देओल (गदर 2)

रणवीर सिंह (रॉकी और रानी की प्रेम कहानी)

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में इनके नाम शामिल

- दीपिका पादुकोन (पठान)

- आलिया भट्ट (रॉकी और रानी की प्रेम कहानी)

- कियारा आडवाणी (सत्यप्रेम की कथा)

- तापसी पन्नू (डंकी)

- रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे)

- भूमि पेडनेकर (Thank you For coming)

And so it begins, the press conference for the upcoming 69th #HyundaiFilmfareAwards 2024 with #GujaratTourism on 28th January in Gandhinagar, Gujarat!

Present are our esteemed guests - (From left): Janhvi Kapoor, Jitesh Pillaai, Editor, Filmfare, Karan Johar, Rohit Gopakumar,… pic.twitter.com/dbMpDSBSAg

— Filmfare (@filmfare) January 15, 2024