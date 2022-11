अभिनेत्री रवीना टंडन ने वन विभाग से कहा- धन्यवाद, टाइगर पर पत्थर फेंकने पर गुस्सा हुई थीं...

प्रिया पांड्ये/भोपाल: भोपाल के वन विहार (van vihar bhopal) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कुछ युवक वन विहार के अंदर केज की जाली को हिलाते और पत्थर फेंकते दिख रहे थे. इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन (raveena tandon) ने भी नाराजगी जताई थी. रवीना के ट्वीट करने के बाद वन विभाग हरकत में आया था. अब अभिनेत्री ने तुरंत संज्ञान लेने पर वन विहार की तारीफ की है.

ट्वीट कर लिखा शुक्रिया

रवीना ने ट्वीट कर लिखा कि वन विहार आप कैट्स के संरक्षण और बचाई गई, बिल्लियों के लिए अद्भुत काम कर रहे हैं. कुछ बदमाश वन्यजीव/पशु प्रेमियों के उस अनुभव को खराब कर सकते हैं. यह वीडियो मेरी टीम और मेरी बेटी द्वारा शूट किया गया था, जो पार्क का दौरा कर रहे थे. उत्पीड़न को रोकने के लिए बस थोड़ी सी और सावधानी बरतें.

Thank you. @van_vihar You are doing wonderful work for conservation& rescued cats.Few miscreants can spoil that experience for wildlife/animal lovers.This video was shot by my team and my daughter who were visiting the park.just a little more care to stop the harassment https://t.co/DeOc3pUVnv

