Viral Video: क्या कम कपड़े पहनने का मतलब मॉडर्न होना है? जानिए इस पर Dhirendra Krishna Shastri के विचार

Dhirendra Shastri thoughts on less clothes: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम (Bageshwar Dham of Chhatarpur) के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Peethadhishwar Dhirendra Krishna Shastri) की पिछले कुछ महीने से देशभर में चर्चा हो रही है.गौरतलब है कि उनके विचारों से भी कई लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं तो चलिए आज आपको बताते हैं कि लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के क्या विचार (Dhirendra Shastri's views on wearing short clothes) हैं?

Dhirendra Shastri Fees: देश के सबसे महंगे कथावाचक हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री! एक कथा की फीस 1 करोड़

छोटे कपड़े पहनने वालों की तुलना में भैंस अधिक आधुनिक हैं: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का मानना है कि अगर कम कपड़े पहनना आधुनिकता है, तो छोटे कपड़े पहनने वालों की तुलना में भैंस और घोड़े अधिक आधुनिक हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, 'अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुमसे ज्यादा मॉडर्न हमारी भैंसिया है जो बिल्कुल नहीं पहनती. यस आई, मैं इसको एक्सेफ्ट करने को तैयार हूं, यस यस यस.. मॉडर्न जमाना है कम कपड़े पहनना है तो हमारी भैंसिया और घोड़े हैं, वो तुमसे पहले ही मॉडर्न हो गए थे...'

मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

गौरतलब है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गांव में हुआ था. उन्होंने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई छतरपुर के स्कूल से पूरी की है. धीरेंद्र शास्त्री को मानने वालों का मानना है कि वह किसी के भी मन की बात जानते हैं और इसी वजह से उनके दरबार में लाखों की भीड़ और देश के कोने-कोने से लोग आते हैं. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार उन पर बागेश्वर बालाजी, उनके दादाजी और हनुमान जी की कृपा है.