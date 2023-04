Bank Holidays May 2023: मई में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक! छुट्टियां प्लान करने से पहले देखें ले लिस्ट

Bank Holidays List May 2023: नए महीनों में लोगों को कई तरह के मैनेजमेंट बनाने पड़ते हैं. इसमें सबसे ज्यादा ध्यान किसी को रखना पड़ता है तो है छुट्टियों का जिससे किसी भी तरह का कोई काम रुके न और उनकी छुट्टियां खराब न हो. यहां आप देखिए मई 2023 में पड़ने वाली बैंक की छुट्टियों की पूरी लिस्ट. इसके बाद बनाएं अपना प्लान जिससे न बिगड़ पाए कोई काम.

त्यौहार दिवसों की छुट्टी

1 मई: महाराष्ट्र दिवस/मई दिवस(Maharashtra Day / May Day)- असम, बिहार, गोवा, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, महाराष्ट्र

5 मई: बुद्ध पूर्णिमा (Buddha Purnima)- अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

9 मई: रवींद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन (Rabindranath Tagore Birthday)- त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल

16 मई: राज्य दिवस (State Day)- सिक्किम

22 मई: महाराणा प्रताप जयंती (Maharana Pratap Jayanti)- हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान

24 मई: त्रिपुरा में काजी नजरुल इस्लाम जयंती (nazrul islam birth anniversary)- काजी नजरूल इस्लाम जयंती पर त्रिपुरा

वीकली ऑफ (weekly off)

7 मई: रविवार (May 7 Sunday)

13 मई: दूसरा शनिवार (May 13 Second Saturday)

14 मई: रविवार (May 14 Sunday)

21 मई: रविवार (May 21 Sunday)

27 मई: चौथा शनिवार (May 27 Fourth Saturday)

28 मई: रविवार (May 28 Sunday)

बैंक बंद रहने के बावजूद ग्राहक अपने कई लेनदेन आज कल ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए वो यूपीआई (UPI), मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking), इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) जैसी डिजिटल सेवाएं हैं. इनपर छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ता. हालांकि, कुछ बड़े काम और NFT वगेरा के लिए ग्राहकों को बैंक जाना पडेगा.

नोट- आपको बता दें बैंकों की छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में वहां की सरकारों और त्यौहार के अनुसार होता है. सभी के लिए RBI अलग से लिस्ट जारी करता है. आपको अपने राज्य की छुट्टियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करना चाहिए.

