Benefits of Tamarind: इन बड़ी बीमारियों को दूर कर देती है इमली, फायदे जानकर रह जायेंगे दंग

Benefits of Tamarind in Hindi: आप तो जानते हैं इमली खाने में कितनी स्वादिष्ट लगती है. खासकर इस की चटनी तो कई लोगों की फेवरेट होती है.साथ ही साथ खाने की कई चीजों में इमली को डाला जाता है. हालांकि आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि स्वाद के साथ साथ ही इमली के हमारे शरीर के लिए बहुत से फायदे होते हैं. बता दें कि इमली एंटीऑक्सिडेंट, फाइटोकेमिकल्स है और इसमें विटामिन ए, सी, ई, के, बी 6, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन जैसे अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं और यही कारण है कि यह हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है तो चलिए हम आपको इमली के कुछ लाभों के बारे में बताते हैं. जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे और आपको कई परेशानियों से राहत मिल सकती है.

सीमेन क्वालिटी और स्पर्म्स बढ़ाने में मदद होगी

कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार इमली विटामिन सी से भरपूर होने के कारण पुरुषों में सीमेन क्वालिटी और स्पर्म्स बढ़ाने में मदद कर सकती है.कई स्टडीज के अनुसार,यदि आप अपनी डेली डाइट में विटामिन सी को शामिल करते हैं तो पुरुषों में स्पर्म काउंट में वृद्धि होगी और उनकी सेक्स लाइफ अच्छी हो जाएगी.

कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है

इमली पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनोइड्स से भरपूर होती है. यही कारण है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बनाए रखने के लिए बहुत फायदेमंद है. इमली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को यानी आपके खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकती है और साथ ही आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकती है. बता दें कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को भी कम करती है और डायस्टोलिक ब्‍लड प्रेशर को भी कम करती है तो अपने स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको इमली का सेवन करना चाहिए.

त्वचा को बहुत अच्छा बनाती है

इमली एंटीऑक्सिडेंट, फ्लेवोनोइड्स और विटामिन सी और ए जैसे मिनरल्स का एक पावरहाउस है. इसलिए ये आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है. ये आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने से रोकती है. इमली आपकी त्वचा को बहुत अच्छा बनाती है. इमली का फेस पैक सूजन को कम करता है. ये त्वचा की टोन को हल्का करने और प्राकृतिक रूप से काले धब्बे और रंजकता को कम करने के लिए भी एक बेहतरीन सामग्री है, लेकिन आप जानते हैं कि हर आदमी की त्वचा पर अलग-अलग चीज सूट नहीं होती हैं, इसलिए इसे आजमाने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

इमली हार्ट हेल्दी

दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए इमली बहुत फायदेमंद हो सकती है. यह हृदय के स्वास्थ्य और कोलेस्ट्रॉल में सुधार कर सकती है और इसका कारण यह है कि इमली पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनोइड्स से भरपूर होती है और यह हार्ट हेल्दी है.

बाल होते हैं मजबूत

अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इमली इसे रोक सकती है क्योंकि इमली बालों से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करने का एक बेहतरीन घरेलू उपाय है. इमली का नियमित सेवन करने से बाल मजबूत होते हैं और बाल झड़ना भी बंद हो जाते हैं.

लीवर के लिए लाभदायक

अगर आपको लीवर की समस्या है तो आपको इमली का सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें आपके लीवर को स्वस्थ बनाने के लिए पोषक तत्व मौजूद हैं. फैटी लीवर रोग, या हेपेटोस्टेटोसिस से बचने के लिए ये बहुत अच्छी है. विशेषज्ञों के अनुसार इमली के फलों का अर्क आपके लीवर की रक्षा करने की क्षमता रखता है क्योंकि इसमें प्रोसायनिडिन्स नामक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो लीवर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान का मुकाबला करते हैं.

वजन घटाने के लिए फायदेमंद

इस समय हर कोई फिट रहना चाहता है. इसलिए अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो ऐसे में इमली आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. चूंकि ये फाइबर से भरपूर और इसमें वसा की मात्रा में कम होती है. इसलिए इमली वजन घटाने के लिए एक उत्कृष्ट फूड है. ये फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोल्स से भरपूर होती है इसलिए ये आपके मेटाबॉलिज्म में बढ़ावा दे सकती है और वजन घटाने के लिए बहुत अच्छी है. इसमें ऐसी सामग्री होती है जो अस्वास्थ्यकर भोजन की लालसा को कम करती है और मल को भी बढ़ा देती है.

बेड कोलेस्ट्रॉल होगा कम

जैसा कि हमने पहले बताया था कि इमली में अच्छी गुणवत्ता में पॉलीफेनोल और फ्लेवोनोइड होते हैं और यही कारण है कि इमली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है और आपके शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है.

रोजाना कितना इमली खाना चाहिए?

(how much tamarind should i eat daily?) कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि एक दिन में कितनी इमली खानी चाहिए. कुछ विशेषज्ञों के अनुसार कोई भी व्यक्ति शरीर में अतिरिक्त फ्लोराइड की मात्रा को कम करने के लिए प्रतिदिन 10 ग्राम इमली का सेवन कर सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इन नुस्खों की पुष्टि नहीं करता है.)