JP Nadda ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले- रस्सी जल गई, बल नहीं गया

भोपाल: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (jp nadda) रविवार को भोपाल दौरे पर थे. यहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में 200 पार का लक्ष्य रखें. इसके अलावा उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के लिए भूमिपूजन भी किया. वहीं आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिना राहुल गांधी (Rahul gandhi) का नाम लिए जमकर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के लोग सत्याग्रह कर रहे हैं. लेकिन सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने किया था. भारत के सम्मान के लिए, भारत की अस्मिता के लिए, भारत में भारतीयता का राज हो इसके लिए, आप किस बात के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं?

#WATCH | MP: Congress is doing 'Satyagrah'. They give casteist slurs saying 'Chor'. Court asked you (Rahul Gandhi) to apologise but there's so much arrogance you don't apologise, membership goes, you're sentenced (to jail) but 'Rassi Jal Gayi, Bal Nahi Gaya': BJP chief JP Nadda pic.twitter.com/UPj2xhfk82

