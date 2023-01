Increase Immunity in Winter:सर्दियों में कैंसर मरीज रखें अपना विशेष ख्याल, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय

How to Increase Immunity in Winter: कैंसर रोगियों को इस मौसम में अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कैंसर रोगियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है. इसके साथ ही कीमोथैरेपी और दवाओं के कारण व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है.इसलिए इन लोगों को अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए. खान-पान से आप स्वस्थ महसूस करेंगे. इसलिए इस लेख में जानिए इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी.

हल्दी वाला दूध पिएं

हल्दी में एंटीइंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट, पोटैशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी6, आयरन पाया जाता है. जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है. इसलिए इसके सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है, हालांकि खाना खाने के तुरंत बाद इस दूध का सेवन नहीं करना चाहिए. कुछ समय बाद करना चाहिए.

गाजर खानी चाहिए

गाजर में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इसके सेवन से वजन भी कम होता है.ट्यूमर कोशिकाओं को बेअसर करने के लिए गाजर एक महत्वपूर्ण सब्जी है.

बीन्स नियमित रूप से खाएं

डॉक्टर कैंसर के मरीजों को सलाह देते हैं कि वे अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर चीजों को शामिल करें. बीन्स में फाइबर पाया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होता है. यह कैंसर से पीड़ित रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और साथ में मौसमी बीमारियों से बचाने का काम करता है.

अखरोट का सेवन करना चाहिए

अखरोट में विटामिन बी, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फाइबर आदि गुण पाए जाते हैं. इसके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है. इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कैंसर सेल्स को जमा होने से रोकते हैं.

सोया का सेवन करें

सोयाबीन में फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं. इसके अलावा आप दूध या टोफू का भी सेवन कर सकते हैं.

तनाव कम लें

कैंसर रोगियों को तनाव कम लेना चाहिए और तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान, गहरी सांस लेना आदि करना चाहिए. आप संगीत भी सुन सकते हैं.ऐसा करने से कैंसर के मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. बता दें कि तनाव लेने से शरीर के रसायन प्रभावित होते हैं और इससे पाचन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इन नुस्खों की पुष्टि नहीं करता है.)