Chandigarh university: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MMS कांड मामले में 3 गिरफ्तारी, आज होगी उनसे पूछताछ

नई दिल्ली: पंजाब के माहोली में छात्राओं के अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला गर्मा रहा है. मामला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है. हालांकि पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. अभी तक 3 लोगों के अब तक गिरफ्तार कर लिया है. वहीं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का धरना बीती रात 2 बजे खत्म हुआ. DIG गुरप्रीत भुल्लर और मोहाली के DC अमित तलवार ने भरोसा दिलाया है कि स्टूडेंट्स की सारी बातें मानी जाएगी. इसके बाद यूनिवर्सिटी ने भी 24 सितंबर तक नॉन टीचिंग डे घोषित कर दिया है.

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ते तक रहेगी छुट्टी

बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MMS कांड को लेकर हो रहे छात्रों के प्रदर्शन के बीच यूनिवर्सिटी ने 1 हफ्ते तक छुट्टी रखने का फैसला किया है. इस मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

कानून का पालन किया जा रहा

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में भुल्लर ने कहा कि हम स्टूडेंट को यकीन दिला रहे है कि कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है. छात्रों से लगातार संवाद किया जा रहा है. वहीं मोहाली के डिप्टी कमिश्नर तलवार ने कहा कि इस पूरे में मामले में किसी की आत्महत्या की कोई जानकारी नहीं है. ये एक अफवाह थी.

घर जा रही छात्राएं

वहीं यूनिवर्सिटी में एक हफ्ते की छुट्टी घोषित होने के बाद अब डरी सहमी छात्राएं अपने-अपने घर वापिस लौट रही है. छात्राओं के परिजन अपनी बेटियों को वापिस लेने भी पहुंची है.

Students' protest erupted in the campus yesterday over the University's alleged 'leaked objectional videos' row. Two accused arrested & one detained in connection with the matter. pic.twitter.com/BJraCQUr5J

मामले में तीन गिरफ्तारी

MMS कांड के मामले में आरोपी सनी मेहता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जो शिमला जिले के रोहरू के छोटे गांव से है. वहीं 31 साल के शख्स रंकज वर्मा को भी हिरासत में ले लियाा है. दोनों ही आरोपी को शिमला की एसपी डॉ मोनिका की टीम ने गिरफ्तार किया है. फिर उन्हें पंजाब को पुलिस को सौंप दिया है. जिनसे आज पूछताछ होगी.

No suicide attempt or death has taken place. One student who was taken in an ambulance was suffering from anxiety and our team is in contact with her. Apart from the video of one student, no other video has come to our notice: SSP Mohali Vivek Soni https://t.co/BNdvjYaKma pic.twitter.com/5k05GQ9QBf

— ANI (@ANI) September 18, 2022