Mandla:शहीद गिरिजेश कुमार के परिवार से मिले सीएम शिवराज,एक करोड़ रुपये की सम्माननिधि की घोषणा

विमलेश मिश्रा/मण्डला: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) आज शाम मंडला पहुंचे. सीएम चौहान शाम जबलपुर से रवाना होकर कालपी स्कूल ग्राउंड (Kalpi School Ground) पहुंचे और वहां से बीएसएफ के हवलदार शहीद गिरिजेश उद्दे के घर ग्राम चरगांव पहुंचें और परिजनों से मुलाकात की. सीएम ने पिछले महीने त्रिपुरा में शहीद हुए बीएसएफ जवान गिरिजेश कुमार (BSF soldier Girijesh Kumar Udde who was martyred in Tripura) के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना.

बेटे को सरकारी नौकरी और परिवार को 1 करोड़ रुपये

सीएम ने शहीद के बेटे को सरकारी नौकरी और परिवार को 1 करोड़ रुपये बतौर सम्माननिधि देने की घोषणा की.गांव में ही शहीद की प्रतिमा लगाने स्थान का भूमिपूजन किया.सी एम ने उत्कृष्ट विद्यालय बीजाडांडी का नाम शहीद गिरिजेश कुमार के नाम पर रखने की घोषणा की. बता दें कि गिरिजेश जिले के ग्राम चरगांव निवासी थे जो त्रिपुरा में बीएसएफ में हवलदार के पद पर थे और जो ड्यूटी के दौरान बांग्लादेश की सीमा पर उग्रवादियों की गोली (Girijesh was shot by militants on the Bangladesh border) का शिकार हुए थे.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहीद गिरजेश कुमार उद्दे जी के परिवार की सेना में भर्ती होकर भारत माता की सीमाओं की रक्षा, देश की सेवा की परंपरा ही रही है. इनके पिता जी और अन्य लोग भी फौज में रहे हैं.यह तो देशभक्त परिवार है, हम सभी उद्दे परिवार के साथ खड़े हैं.

मैं मण्डला के लाल, अमर शहीद जवान श्री गिरजेश कुमार उद्दे जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने बांग्लादेश बॉर्डर पर आतंकियों के विरुद्ध असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया। गंभीर रूप से घायल हुए और अंतत: मां भारती के चरणों में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। pic.twitter.com/diZj5k1lEX — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 18, 2022

सीएम ने स्वसहायता समूहों को हितलाभ का वितरण किया

इस दौरान सीएम ने स्वसहायता समूहों व शासकीय योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया.सीएम ने आमजन की बीच पहुंचकर महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों से भी मुलाकात की.