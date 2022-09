Rewa Rape Case: आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने घर पर चलाया बुलडोजर

अजय मिश्रा /रीवा: जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में (In case of rape in Naigarhi police station area of Rewa) 3 आरोपियों के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है.मामले में तीन आरोपियों की तलाश जारी और फरार आरोपियों के संपत्ति की जानकारी लेने में प्रशासनिक अमला जुटा है.

राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर सीएम बघेल का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

दुष्कर्म के मामले में आरोपियों के घर बुलडोजर

रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र (Naigarhi police station area of ​​Rewa) में हुए दुष्कर्म के मामले में रीवा प्रशासन आरोपियों के घर बुलडोजर लेकर पहुंचा और दरिंदगी करने वाले दरिंदों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की है.

संपत्ति की जानकारी लेने में प्रशासनिक अमला जुटा

बता दें कि पुलिस द्वारा पकड़े गए तीनों दरिंदों के घरों को चिन्हित कर.जिसमें अवैध अतिक्रमण पाया गया, उन घरों पर अब जिला प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हुआ. यह कार्रवाई पकड़े गए उन 3 दरिंदों के घर पर अभी की जा रही है.बाकी फरार तीन आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है और उनकी भी संपत्ति की जानकारी लेने में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है.

CCTV: चलती ट्रेन से फ‍िसला यात्री, पटर‍ियों के नीचे ग‍िरने वाला था, तभी...

कार्रवाई की जाएगी

मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि पकड़े गए अभी तीन आरोपियों के संपत्ति का ब्यौरा लेने के बाद जिन जगहों पर अतिक्रमण व अवैध तरीके से घर बनाए पाया गया है.उन पर कार्रवाई की जा रही है.बाकी फरार तीन आरोपियों की तलाश जारी है और उनके भी संपत्ति का विवरण प्रशासनिक अमला ले रहा है और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि पुलिस ने पास्को एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मामले को पंजीबद्ध कर अब तक कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी अन्य 3 आरोपियों की तलाश जारी है.