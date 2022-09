Dangerous Snake: क्लासरूम में बच्ची के बैग से निकला खतरनाक सांप, बाहर निकलते ही यूं फैलाया फन

Dangerous Snake came out from school bag: दतिया में एक छात्रा के बैग से नागिन निकलने से स्कूल में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि बच्ची ने बैग किताब निकालने के लिए खोला तो उसे सांप जैसा कुछ नजर आया, जिसके बाद उसने शिक्षक को जानकारी दी.