Datia: बच्चे नहीं पढ़ पाए हिंदी,कलेक्टर ने शिक्षकों को लगाई फटकार,3 निलंबित

Datia Collector Got Very Angry with Teachers: दतिया कलेक्टर सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे तो कई बच्चे शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ पाए.जिसके बाद कलेक्टर स्कूल के टीचरों और प्रधान अध्यापक पर बहुत ज्यादा नाराज हुए.