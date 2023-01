4:1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, नोटबंदी पर मोदी सरकार का फैसला सही

Demonetisation Supreme Court: नए साल के दूसरे ही दिन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिससे केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है. दरअसल केंद्र सरकार के नोटबंदी (Demonetisation) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला चार-एक के बहुमत से ये फैसला सुनाया है, बेंच ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी देते हुए कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता. अर्थात 500 व 1000 रुपये के नोट बंद करने के की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है.

बता दें कि पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल थे. इनमें से जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बाकी चार जजों की राय से अपना फैसला अलग लिखा. उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैरकानूनी था. इसे कानून के जरिए लिया जाना चाहिए था.

Supreme Court upholds the decision of the Central government taken in 2016 to demonetise the currency notes of Rs 500 and Rs 1000 denominations. pic.twitter.com/sWT70PoxZX

