Election Result 2023: इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, बदली चुनावी नतीजे की तारीख

Mizoram Election Result 2023 Date Change: चुनाव आयोग ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की तारीख को बदल दिया है. अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के साथ मिजोरम का चुनावी परिणाम जारी नहीं होगा. इस संबंध में इलेक्शन आयोग की ओर से प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी गई है.

निर्वाचन आयोग ने बदली तारीख

भारत निर्वाचन आयोग ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए रिजल्ट की तारीख में बदलाव किया है. अब मिजोरम का चुनावी रिजल्ट 3 दिसंबर, 2023 (रविवार) की बजाय 4 दिसंबर, 2023 (सोमवार) को जारी होगा.

Date of counting for #MizoramElections2023 has been changed from Sunday to Monday Details here: https://t.co/XeEKklerRn

क्यों बदली गई तारीख

EC की ओर से कहा गया है कि आयोग को विभिन्न क्षेत्रों से आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें मतगणना की तारीख को 3 दिसंबर, 2023 (रविवार) से सप्ताह के किसी भी अन्य दिन में बदलने का अनुरोध किया गया था. मिजोरम के लोगों के बीच रविवार का विशेष महत्व है. ऐसे में चुनाव की तारीख को बदलकर 4 दिसंबर किया गया है. बता दें कि मिजोरम ईसाई समुदाय बाहुल्य राज्य है. वहीं, रविवार को ईसाइयों का पवित्र दिन होता है.

Election Commission of India revises the date of counting for the General Election to the Legislative Assembly of Mizoram from 3rd December, 2023 (Sunday) to 4th December, 2023 (Monday).

EC says, "The Commission has received several representations from various quarters… pic.twitter.com/DIrR1rXJeQ

— ANI (@ANI) December 1, 2023