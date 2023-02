गर्मियों में फल या जूस! किससे मिलेगा ज्यादा फायदा? यहां जानें हर सवाल का जवाब

Fruit and Juice Benefits In Summer: गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है. ऐसे में ज्यादातर लोगों का रूझान फलों और जूस की तरफ हो जाता है. लेकिन, अक्सर लोग फलों और जूस के चयन को लेकर संदेह की स्थिति में रहते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि फल खाना शरीर के लिए अच्छा रहेगा तो कुछ लोगों को लगता है कि जूस सही होगा. अगर आप भी कन्फ्यूज रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, इसके जरिए हम बता रहे हैं कि गर्मियों के दिनों में फलों का सेवन करें या जूस का.

फल या जूस किसका सेवन लाभकारी? (Fruit or Juice What Beneficial)

हमारे शरीर के लिए फल और जूस दोनों काफी ज्यादा लाभकारी होता है. गर्मियों के दिनों में इसकी मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है. क्योंकि ये सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप भी खुद को हमेशा स्वस्थ्य रखना चाहते हैं तो इसका सेवन करते रहे. हां कुछ स्थितियों का ध्यान रखें.

फल का सेवन कैसे फायदेमंद? (How Fruit is Beneficial)

गर्मियों के दिनों में फलों की भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है. हेल्थ एक्सपर्ट की माने तों जूस के मुकाबले फलों का सेवन सेहत के लिए लाभदायक होता है. क्योंकि फलों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो शरीर में विभिन्न बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है. इसका सेवन बल्ड शुगर बढ़ने से रोकता है.

कब खाएं फल (when to eat fruit)

फलों के सेवन के समय को भी लेकर लोगों में कन्फ्यूजन रहती है. फलों का सेवन सुबह करें या फिर दिन या फिर खाने बाद इसकी स्थिति को लेकर के भी लोग भ्रम में रहते हैं.बता दें कि फलों का सही सेवन करने का समय दोपहर 12 बजे के पहले है. क्योंकि दिन में इसका सेवन करने से डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत हो सकती है.

जूस का सेवन कैसे लाभकारी? (How Juice is Beneficial)

जूस का सेवन शरीर के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है. गर्मियों के दिनों में इसका सेवन भी अधिकांश मात्रा में लोग करते हैं. इसके सेवन से शरीर में आसानी के साथ पोषक तत्व और विटामिन पहुंच जाते हैं. जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होते हैं.

कब पिए जूस (When to Drink Juice)

जूस पीने को लेकर भी लोग कन्फ्यूज रहते हैं. अक्सर देखा जाता है कि गर्मियों के दिनों में भरी थकान में भी लोग इसका सेवन कर लेते हैं जो परेशानी का कारण बन सकता है. हालांकि गर्मियों के समय में इसका सेवन करने से पानी की कमी भी पूरी हो जाती है जो शरीर को स्वस्थ्य बनाने में काफी ज्यादा सहायक होता है. इसके अलावा बता दें कि एक्सरसाइज करने के बाद जूस का सेवन काफी ज्यादा कारगर साबित होता है.

