Makar Sankranti Kites: मकर संक्रांति पर क्यों उड़ाई जाती है पतंग, जानिए धार्मिक वजह

Why Do We Fly Kites On Makar Sankranti: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति मनाई जाती है. इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है. इसलिए इस पर्व को लेकर बच्चों में काफी उत्साह रहता है. इसे पतंग पर्व के नाम से भी जाना जाता है. इस त्यौहार पर लोग दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जमकर पतंगबाजी करते हैं. देश में कई जगह तो इस दिन पतंग उड़ाने को लेकर बड़ी-बड़ी प्रतियोगिता होती है. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाई जाती है. आइए जानते हैं कैसे हुई इस परंपरा की शुरुआत और क्या है इसका महत्व...

कैसे हुई पतंग उड़ाने की शुरुआत

धार्मिक मान्यता अनुसार मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने के परंपरा की शुरुआत भगवान राम ने की थी. तमिल की तन्दनानरामायण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी. भगवान राम द्वारा उड़ाई गई पतंग इंद्रलोक में चली गई थी. उसी समय से इस परंपरा की शुरुआत हुई और आज भी लोग इस परंपरा का निर्वहन करते हैं.

सेहत के लिए होता है फायदेमंद

मकर संक्रांति का त्यौहार जोरदार सर्दियों में पड़ता है. ऐसे में इस दिन धूप में पतंग उड़ाने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है. धूप में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता है. जिससे हमारे शरीर में स्कीन से संबंधित होने वाली बीमारियों से छुटकारा मिलता है.

जानिए धार्मिक मान्यता

वहीं धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं. इस समय सूर्य की किरणें औषधि के रूप में पृथ्वी पर आती हैं. पतंग उड़ाते समय व्यक्ति की निगाहें ऊपर की तरफ होती है. ऐसे में सूर्य की किरणें हमारे आंखों में पड़ती हैं जो हमारे आंखों के लिए बहुत लाभदायक होती है.

कब मनाई जाएगी मकर संक्रांति

4 जनवरी 2023 को रात 08 बजकर 43 मिनट पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे. उदयातिथि के मान्यतानुसार मकर संक्रांति का त्यौहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा. इस दिन आप दोस्तों और मित्रों के साथ जमकर पतंगबाजी करिए. लेकिन पतंग उड़ाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि चाइनीज मांझे का प्रयोग बिल्कुल न करें.

