Happy New Year 2023: नए साल की शुभकामनाएं! पढ़ें PM मोदी से लेकर CM शिवराज और भूपेश बघेल के संदेश

Happy New Year 2023: नई उम्मीदों के साथ नए साल की शुरुआत हो गई है. इस मौके पर देश में जश्न का माहौल है. लोग एक दूसरे को नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं. इस मौके पर देश के भर से लीडर भी जनता को बधाइयां दे रहे हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं ने नए साल के शुभ अवसर पर बधाई और शुभकामना संदेश दिया है. पढ़िए पीएम मोदी से लेकर सीएम शिवराज और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत आला नेताओं ने क्या कहा...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऑफिस से ट्वीटर हैंडल से लिखा गया ' 'आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं! विदेशों में भी रहने वाले सभी साथी नागरिकों और भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं. वर्ष 2023 हमारे जीवन में नई प्रेरणा, लक्ष्य और उपलब्धियां लेकर आए. आइए हम देश की एकता, अखंडता और समावेशी विकास के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का संकल्प लें.'

Happy New Year to all! Greetings and best wishes to all fellow citizens and Indians living abroad. May the Year 2023 bring new inspirations, goals and achievements in our lives. Let us resolve to rededicate ourselves to the unity, integrity and inclusive development of the nation

