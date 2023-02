IND-W vs AUS-W: सेमीफाइनल से पहले MP की पूजा वस्त्राकार वर्ल्ड कप से बाहर, जानिए वजह

ICC Women's T20 World Cup 2023 Semifinal: दक्षिण अफ्रीका में चल रहे विमेंस T-20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND-W vs AUS-W) के बीच केप टाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच की एक बुरी खबर ये रही मध्यप्रदेश के शहडोल की पूजा वस्त्राकर (pooja vastrakar) बीमारी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. अब पूजा की जगह स्नेह राणा को भारतीय टीम में शामिल किया गया है.

बता दें कि तेज गेंदबाज पूजा वस्त्राकार ने इस टूर्नामेंट में अब तक 4 मैचों खेलें हैं. जिसमें उनका प्रदर्शन काफी औसत रहा है. उन्होंने 4 मैचों में महज 2 विकेट हासिल किए हैं. इसके साथ उन्हें 2 बार बैटिंग का मौका मिला, जिसमें दोनों ही बार नाबाद 2 रन बनाएं.

Some relief for team India as Sneh Rana makes her way to the side.

The ICC Event Technical Committee has approved a replacement player request from the BCCI. pic.twitter.com/BZ0CZtp5M5

