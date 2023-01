IND vs NZ Indore Head to head: इंदौर का होल्कर स्टेडियम है टीम इंडिया का अभेद किला, इंदौरी अंपायर ही सुनाएगा मैच का फैसला

IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच इंदौर में तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच मंगलवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम (Indore holkar stadium) में खेला जाएगा. टीम इंडिया ने इस मैच में 2-0 की बढ़त पहले से बना ली है. अब टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर रहेगी. वहीं न्यूजीलैंड की टीम सम्मान बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी. बता दें कि होल्कर स्टेडियम में टीम इंडिया आज तक अपना कोई भी मैच नहीं हारी है. वहीं इस मैच की खास बात ये रहेगी कि बीसीसीआई ने इंदौर के नितिन मेनन (umpire nitin menon) को ही मैदानी अंपायर नियुक्त किया है.

इंदौर में जीत का सिक्सर लगाने उतरेगी टीम इंडिया

इंदौर का होल्कर टीम इंडिया का अभेद किला है. यहां पर टीम का शानदार रिकॉर्ड रहा है. इंदौर में टीम इंडिया ने अब तक 5 वनडे मैच खेले और सभी में जीत हासिल की है. अब कल होने वाले मैच में भारतीय टीम जीत का छक्का लगाने उतरेगी. भारत ने इस मैदान पर इंग्लैंड को दो बार, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को एक-एक बार हराया है.

महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए टीम इंडिया के खिलाड़ी, SKY बोले- भाई ऋषभ के लिए मांगी दुआ Video

इंदौरी नितिन मेनन करेंगे अंपायरिंग

आमतौर पर देखा गया है कि जिस शहर में मैच होता है, वहां यदि कोई खिलाड़ी मैच खेल रहा हो तो सभी उस पर गौर करते हैं. लेकिन इस बार गजब का संयोग ऐसा है कि इस बार खिलाड़ी नहीं बल्कि इंदौरी नितिन मेनन मैच के दौरान अंपायरिंग करता नजर आएगा. ये 40 साल में पहली बार है कि कोई इंदौरी अंपायर इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैच में अपना फैसला सुनाएगा. इसके अलावा इंदौर के सुधीर असनानी एक वनडे मैच में टीवी अंपायर रह चुके हैं. बता दें कि नितिन अब तक करीब 90 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग कर चुके हैं.

इंदौर वनडे मैच के रिकॉर्ड्स और आंकड़ें

वनडे मैच- 5

पहले बल्लेबाजी जीत- 3

पहले गेंदबाजी जीत- 2

मैच टाई- 0

सर्वश्रेष्ठ रन खिलाड़ी- वीरेंद्र सहवाग 219 रन

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज- एस श्रीसंत 55/6 विकेट

टीम का Highest स्‍कोर - 418/5 भारत बनाम वेस्‍टइंडीज, 2011

पहली पारी का औसतन स्‍कोर - 308 रन

इंदौर की पिच का हाल

इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम की पिच तेज और उछाल वाली है. इसपर तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है. हालांकि एक रिकॉर्ड ये भी है कि ये पिच बड़े-बडे़ स्कोर के लिए जानी जाती है. छोटा ग्राउंड होने की वजह से यहां छक्के भी ज्यादा लगते है. तो मंगलवार को उम्मीद की जा रही है कि यहां एक हाईस्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा.