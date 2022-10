India vs Netherlands Live Cricket: शख्स ने लड़की को प्रपोज करके पहनाई रिंग, लोग बोले- असली मैच तो स्टैंड में चल रहा है

India vs Netherlands Live Cricket Score T20 World Cup 2022 Updates: टी20 विश्व कप 2022 का भारत और नीदरलैंड का मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में चल रहा है.भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड को 180 रन का टारगेट दिया है. वहीं खबर लिखे जाने तक नीदरलैंड ने 18 ओवर में दूसरी पारी में 9 विकेट के नुकसान में 101 रन बना दिए है. बता दें कि मैच में सिर्फ औपचारिकता ही रह गई और भारत की ही जीत ही होगी.

बता दें कि इस मैच के दौरान एक ऐसी घटना हुई. जिसकी चर्चा इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो रही है. दरअसल एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज करते हुए रिंग पहनाई है.बता दें कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहें हैं.

लोगों ने इस तरह दी अपनी प्रतिक्रिया

@Choudary_ji123 नाम के यूजर इसको लेकर कमेंट किया, भाई साहब ने जबरदस्ती हाथ खींच के लड़की को रिंग पहना दी.......#INDvsNED.

IND vs NED LIVE: भारत की जीत तय, नीदरलैंड का गिरा 9वां विकेट

वहीं @sandeepravi55 ने लिखा,असली मैच तो स्टैंड में चल रहा है. Proposal in #INDvsNED match

एक यूजर ने लिखा, एससीजी का इतिहास है और यह जारी है.दोनों बार लड़की ने "हां" कहा #INDvsNED #TeamIndia #ViratKohli @imVkohli

SCG has history and this is continues. Both times girl said "Yes"#INDvsNED #TeamIndia #ViratKohli @imVkohli pic.twitter.com/gEIbKpO2mx

— Avinash Batwara_VK_18 (@AvinashBatwara4) October 27, 2022