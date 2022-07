Indian Railways: मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरे, रतलाम से मुंबई के बीच रेल यातायात ठप

रतलाम: रतलाम रेल मंडल में बड़ी रेल दुर्घटना हुई है. एक मालगाड़ी दाहोद के पास डिरेल हुई है. मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए. इस दुर्घटना में ट्रैक व बिजली लाइन पूरी तरह प्रभावित हुई है. देर रात से ही ट्रैक मरम्मत का कार्य जारी है, लेकिन अभी तक मुम्बई रेल मार्ग शुरू नहीं हो सका है. अप और डाउन दोनों ट्रैक क्षतिग्रस्त हुए है.

बता दें कि रतलाम रेल मंडल के रतलाम-दाहोद के बीच मंगल मोहड़ी और लिमखेड़ा के बीच रतलाम से चली मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए है. रेलवे के अनुसार रेल दुर्घटना करीब 12 बजकर 40 मिनट पर हुई है.

Gujarat | A goods train derailed near Mangal Mahudi railway station in Dahod district at around 1 am earlier today. Rail traffic movement disrupted. Further details are awaited. pic.twitter.com/ankjEtB3fl

— ANI (@ANI) July 18, 2022