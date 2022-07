रेलवे में निकली बंपर भर्ती, बिना एग्जाम मिलेगी नौकरी, जानिए कैसे करें आवेदन

Indian Railway Apprentice Vacancies 2022: अगर आप रेलवे एग्जम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. भारतीय रेलवे ने अप्रेंटिस के लिए 1659 पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली है. इस भर्ती प्रकिया की सबसे खास बात यह है कि इसमें छात्रों को बिना परीक्षा दिए सीधे इंटर के मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rrcpryj.org पर जाकर 1 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है योग्यता और कैसे करें आवेदन.

जानिए क्या है योग्यता

जो छात्र रेलवे में अप्रेंटिस करने की सोच रहे हैं उन्हें 10 वीं और 12 वीं में 50 % अंको के साथ उत्तीण होना अनिवार्य है. साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI कोर्स पास होना चाहिए. आवेदन करने वाले छात्र की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष है. आयु की गणना 1 मई 2022 के आधार पर की जाएगी. वहीं रिजर्व कैटगरी के छात्रों को सरकार द्वारा दी गई आरक्षण के आधार पर छूट दी जाएगी. उम्मीदवारों का चयन मैट्रिक और आईटीआई दोनों पाठयक्रमों के मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाएगी.

जानिए कैसे करें आवेदन

. सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट rrcpryj.org पर जाएं.

. होमपेज पर नोटिफिकेशन बॉक्स में जाकर rrc/ncr/01/2022 for the slot of 2022-2023 वाले लिंक पर क्लिक करें.

. अब आपके सामने ऑप्लिकेशन फॉर्म खुल जाएगा. सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें.

. अब आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा.

. इसके बाद आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन संख्य और पासवर्ड जाएगा.

. इसे ऑप्लिकेशन फॉर्म में भरकर लॉग इन करें.

. अब आप यहां मांगे गए डिटेल्स को भरें.

. इसके बाद आपसे आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा, भुगतान करके सबमिट करते ही आपका आवेदन प्रकिया पूरी हो जाएगी.

इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले विस्तृत जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट rrcpryj.org पर जाकर ले सकते हैं.

