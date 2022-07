Indore Nagar Nigam Result : भाजपा के पुष्यमित्र के सिर जीत का सेहरा, जनता ने विधायक को नकार वकील को अपनाया

Indore Nikay Chunav Result : इंदौर में बीजेपी के महापौर उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव चुनाव जीत गए हैं. उन्हें 593458 वोट हासिल हुए हैं. पुष्यमित्र भार्गव के नजदीकी उम्मीदवार कांग्रेस के संजय शुक्ला रहे. उन्हें 460282 वोट मिले हैं. बता दें कांग्रेस ने वर्तमान विधायक संजय शुक्ला को मौदान में उतारा था, जिन्हें जनता ने नकार दिया है.

महापौर पद के लिए कुल डाक मतपत्र 2629 मिले थे, इनमें से पुष्यमित्र भार्गव को 1337 संजय शुक्ला को 797 वोट मिले. जबकि 411 वोट रिजेक्ट किए गए. महापौर के वो​​​​​टों के लिए 32 राउंड की काउंटिंग की गई. इनमें इवीएम का एक भी वोट रिजेक्ट नहीं किया गया, जबकि 6032 वोट नोटा को भी मिले.

पुष्यमित्र भार्गव का जन्म एक जनवरी 1982 में हुआ था. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ लॉ इंदौर से B.A.LL.B, Business Law से LL.M और M.Phil किया है. साथ ही, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई (एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ) से Diploma in Cyber Law और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication में Certificate Course किया है. अभी वो मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर खंडपीठ) में अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं.

