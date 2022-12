IPL 2023 Auction: सैम करेन बने इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, 40 वर्षीय ये गेंदबाज भी बिका...

IPL Auction 2023: आईपीएल ऑक्शन खत्म हो चुका है. इस ऑक्शन में इंग्लैंड के सैम करन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए है. उन्हें पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपये में खरीदा है. वहीं कुल 5 खिलाड़ियों को 10 करोड़ से ज्यादा रुपये में खरीदा गया है. हैरानी की बात ये रही कि पांचों खिलाड़ी विदेशी रहे है. महंगे बिकने वालों में बेन स्टोक्स 16 करोड़, निकोलस पूरन 16 करोड़, कैमरन ग्रीन 17.50 करोड़ , हैरी ब्रुक 13.25 करोड़ शामिल है. वहीं भारत के मयंक अग्रवाल आज की बोली में सबसे महंगे रहे उन्हें हैदराबाद ने 8.25 करोड़ में खरीदा है.

— IndianPremierLeague (@IPL) December 23, 2022