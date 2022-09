KRK कर सकते हैं RSS जॉइन! मोहन भागवत को किया ट्वीट

नई दिल्लीः अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले फिल्म समीक्षक कमाल आर खान उर्फ केआरके (KRK) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सदस्यता ले सकते हैं. दरअसल केआरके ने एक ट्वीट कर इसके संकेत दिए हैं. अपने ताजा ट्वीट में केआरके ने लिखा कि 'माननीय डॉ. मोहन भागवत जी, अगर आरएसएस को मेरी जरूरत है तो मैं आरएसएस जॉइन करने के लिए तैयार हूं.' केआरके ने अपने इस ट्वीट में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी टैग किया है.

इससे पहले हाल ही में अपने एक ट्वीट में केआरके ने राजनीति में आने में बात कही थी. उन्होंने लिखा कि मैं जल्द ही एक राजनीतिक पार्टी जॉइन करने की सोच रहा हूं. क्योंकि देश में सुरक्षित रहने के लिए, नेता होना जरूरी है, अभिनेता नहीं. कमाल आर खान ने जेल से बाहर आकर किए एक ट्वीट में मशहूर अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा को समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया.

बता दें कि केआरके पर अपनी फिटनेस ट्रेनर से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे. हालांकि आरोप 3 साल पुराने थे. केआरके पर ऋषि कपूर और इरफान खान के खिलाफ भी अपमानजनक ट्वीट करने के मामले में केस दर्ज हुआ था. हाल ही में जब केआरके मुंबई पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद केआरके को कई दिन जेल में बिताने पड़े थे.

Honourable @DrMohanBhagwat Ji, I am ready to join @RSSorg if #RSS needs me. @Dev_Fadnavis

