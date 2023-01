Lal Kitab Upay: नौकरी या कारोबार में नहीं हो रही ग्रोथ, अपनाएं लाल किताब के रामबाण उपाय...

Astro Tips For Promotion In Job And Business: हम लोगों में से ज्यादात्तर लोग किसी न किसी बिजनेस या जॉब से जुड़े हैं. हम सभी बिजनेस और जॉब में तरक्की के लिए दिन-रात एक करके मेहनत करते हैं. कुछ लोगों को कम मेहनत में ही सफलता मिल जाती है. जबकि वहीं कुछ लोग होते हैं जो मेहनत तो खूब करते हैं. लेकिन उन्हें मेहनत के मुताबिक लाभ नहीं मिलता है. ऐसे में यदि आप भी किसी बिजनेस या जॉब से जुड़े हैं. आपके बिजनेस में मुनाफा नहीं हो रहा है या जॉब में लंबे समय से प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो आज हम आपको लाल किताब के ऐसे उपाय बता रहे हैं, जिसे करने से आपकी सभी परेशानी दूर हो जाएगी.

नौकरी में ग्रोथ के रामबाण उपाय-

जॉब में प्रमोशन के उपाय

यदि आप किसी प्राइवेट या सरकारी फिल्ड में लंबे समय से कार्यरत हैं. किंतु आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो आप आकाश में उड़ता हुआ हनुमान जी का चित्र घर में लगाएं. इस फोटो के नीचे हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही मंगलवार और शनिवार के दिन वर के पत्ते पर आटे का दीया जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखें. इस उपाय को नियमित 11 मंगलवार और शनिवार को करें. इस उपाय को करने से शीघ्र ही नौकरी के अवसर मिलेंगे.

सैलरी में बढ़ोत्तरी के उपाय

यदि आप किसी कंपनी में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं. किंतु आपके सैलरी में बढ़ोत्तीर नहीं हो रही है तो घर की छत पर या खुले पार्क में सात तरह के अनाज और किसी पात्र में पानी चिड़ियों के लिए रखें. इस उपाय को नियमित 43 दिनों तक करें. ऐसा करने से आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा.

मनचाही नौकरी पाने के लिए

यदि आपके लाख कोशिश के बावजूद आपकी योग्यता के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही है तो आज से ही हर रोज रात को सोने से पहले तकिए के नीचे लाल रंग के कपड़े में पांच छोटी इलायची बांधकर रखें. अगले दिन इस पोटली को सुनसान जगह पर फेंक दें. ध्यान रहे इसे फेंकते वक्त पीछे मुड़कर न देखें. इस उपाय को करने से जल्दी ही आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी.

बिजनेस में तरक्की के लिए -

बिजनेस में लाभ के लिए

यदि आपके बिजनेस में बार-बार घांटा लग रहा है, जिसके चलते कारोबार बंद होने के कगार पर है तो आप काले कुत्ते को नियमित भोजन कराएं. साथ ही शनिवार के दिन किसी धार्मिक स्थल पर जरुरतमंदों को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें. इस उपाय को करने से बिजनेस में बार-बार लग रहे घांटे से निजात मिल जाएगा.

ग्राहक बढ़ाने के लिए

यदि आपका बिजनेस पिछले कई दिनों सं मंदा चल रहा है या दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो शनिवार के दिन किसी बड़े व्यापारी ( जंहा से समान खरीदते हैं) के यहां से लोहे का टुकड़ा लेकर आएं. लोहे के टुकड़े को अपने दुकान में पूजा वाले स्थान पर रोड़ी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उस पर काली उड़द का दाल रखकर रख दें. ऐसा करने से दुकान पर ग्राहकों के संख्या में वृद्धि होगी और आपके बिजनेस में भरपूर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

