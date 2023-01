Ind vs Nz 2nd odi live updates: रायपुर में सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया, जानें पिच का हाल

India vs New Zealand 2nd ODI Live Updates: भारत और न्यूजीलैंड (india vs nz) के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला 21 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा. ये मैच रायपुर (Raipur) के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा. बता दें कि रायपुर में पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच (First international match) का आयोजन किया गया है. टीम इंडिया की नजर सीरीज में अजेय बढ़त लेने की होगी तो वहीं मेहमान टीम के लिए करो या मरो मुकाबला है. न्यूजीलैंड को हर हाल में दूसरा वनडे जीतना ही होगा.