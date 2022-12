MP News:आगर पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, ढोल नगाड़े से हुआ स्वागत

कनीराम यादव/आगर मालवा: कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Former Congress President Rahul Gandhi) की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra in Madhya Pradesh) का मध्य प्रदेश में आज 10वां दिन है. आज राहुल की यात्रा बुरहानपुर,खंडवा, खरगोन, इंदौर और उज्जैन से होते हुए आगर मालवा में प्रवेश कर ली है. आगर जिले में पहुंचने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra in Agar District) का जोरदार स्वागत हुआ. ढोल नगाड़े से यात्रा का स्वागत किया गया. बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा आगर मालवा से होते हुए 4 दिसम्बर को राजस्थान में प्रवेश करेगी.

आज का शेड्यूल

बता दें कि आज सुबह 6 बजे सात मोरी से यात्रा की शुरुआत हुई. जिसके बाद यात्रा आगर-मालवा जिले में ग्राम सुमराखेड़ी जोड़ पर पहुंची. आज सुबह 6 बजे बस स्टॉप महुडिया से पदयात्रा शुरू होकर 13 किलोमीटर चलेगी. जिसके बाद सुसनेर के शिवाय होटल के सामने भूपेन्द्र सिंह चौहान के खेत पर भोजन एवं विश्राम होगा. भोजन एवं विश्राम सुबह 10:00 बजे से शाम 4 बजे तक सुमराखेडी जोड़ पर केम्प पर होगा. फिर शाम 4:00 बजे पालखेडी जोड से यात्रा प्रारंभ होकर 9 किलोमीटर पैदल चलकर छावनी चौराहा तक पहुंचेगी. शाम 4 बजे सुसनेर से शुरू हुई यात्रा का समापन मंगीशपुर गांव के जोड़ पर होगा. शाम 6:00 बजे छावनी चौराहे पर यात्रा समाप्त होगी. जिसके बाद काशीबर्डिया गौशाला स्थित केम्प पर रात्री भोजन एवं विश्राम होगा.

दिनांक 4 दिसम्बर 2022 शेड्यूल

वहीं आगर में 4 दिसम्बर को यात्रा सुबह 6:00 बजे लालाखेड़ी गांव की बल्डी से यात्रा 13 किलोमीटर चलकर महाकाल ढाबा (गर्ल्स होस्टल के नजदीक) पर पहुंचेगी. कल महाकाल ढाबे पर भोजन एवं विश्राम होगा. जिसके बाद 4 बजे महाकाल ढाबे से 9 किलोमीटर पदयात्रा चलकर डॉगरगांव पहुंचेगी. बता दें कि डोंगरगांव में जय किसान स्कूल पर यात्रा का समापन एवं सभा होगी.