New Year Celebration: नए साल का जश्न मनाने से पहले ध्यान रखें सरकार की एडवाइजरी, वरना पड़ जाएगा भारी

Guidlines For New Year Celebration: नया साल (New Year) आने में बस कुछ दिन ही बचे हैं. लोग नए साल को सेलिब्रेट (Celebrate) करने की तैयारियों में लगे हुए हैं. कोई अपने घर में इसकी तैयारी कर रहा है तो कोई अपने शहर में तो कोई टूरिस्ट प्लेस (Tourist Places)पर. आप कहीं पर भी नए साल का जश्न मनाएं लेकिन आपको केंद्र सरकार (Central government) की कोरोना (Coronavirus omicron) को लेकर दी गई कुछ एडवाइजरी (Advisory) को ध्यान देने की जरूरत है. ये एडवाइजरी देश के सभी राज्यों के लिए भेजी गई है. क्या है वो एडवाइजरी यहां पढ़िए

टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर राज्य दे ध्यान

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना को देखते हुए राज्य सरकारों को कुछ हिदायतें दी है. उन्होने कोरोना को लेकर कई बैठक की और इस दौरान उन्होने फैसला लिया कि नए साल के जश्न को देखते हुए देश के सभी राज्य टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर विशेष तौर पर ध्यान दे. इसके अलावा उन्होने कहा कि मास्क पहनने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में राज्य के लोग किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें. साथ ही साथ अपने निर्देश में मंत्री ने कहा कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों की निगरानी पर ध्यान रखते हुए उसकी रिपोर्टिंग करके स्वास्थ्य विभाग के उच्चतम अधिकारियों तक पंहुचाए.

आरटी- पीसीआर और एंटीजन टेस्ट

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने निर्देश में राज्यों सरकारों से कहा है कि राज्य के हर जिले में आरटी- पीसीआर और एंटीजन टेस्ट बढ़ा दिए जाएं और ज्यादा से ज्यादा केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो. जिससे नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके और उसे ट्रैक किया जा सके. इसके अलावा जिले के हर अस्पतालों में कोविड से निपटने के लिए स्टाफ हमेशा तैयार रहें क्योंकि तैयारी को देखने के लिए ड्राय रन भी हो सकता है. साथ ही साथ एडवाइजरी में मंत्री ने कहा कि सभी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, बिजनेस ऑनर्स, व्यापार संगठनों को इस बात पर ध्यान देना है कि आने वाले नए साल पर ज्यादा भीड़ न जुटने पाए. इसके अलावा जितने भी इवेंट हो उसमें मास्क की अनिवार्यता हो.

मप्र सरकार भी कोरोना एडवाइजरी को लेकर सख्त

दुनिया भर में एक बार कोरोना ने फिर दस्तक दे दी है. ऐसे में भारत सरकार ने भी अपनी तैयारियों को बारीकी प्रदान करके राज्यों को हिदायत दी है कि कोरोना के नियमों का पालन हो. केंद्र की बातों पर अमल करते हुए नए साल और त्योहारों को देखते हुए मप्र सरकार ने भी केंद्र और राज्य सरकार की एडवाइजरी सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भेज दी है. जिसमें मप्र सरकार ने कहा है कि टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट एंड वैक्सीनेशन का पालन करने में राज्य हमेशा सक्षम रहा है. साथ ही साथ सरकार ने बताया कि सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि Revised Surveillance strategy का उपयोग करके जो भी पॅाजिटिव सैंपल मिले उन्हे Insacog जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं में भेजी जाए और सर्विलांस टीम को भी ये जानकारी दी जाए. इसके अलावा मप्र सरकार ने राज्य की सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग , मास्क और सेनेटाईजर का प्रयोग किए जाने के भी निर्देश दिए है. साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में मास्क का प्रयोग किया जाए. बता दें कि कोरोना को लेकर मप्र सरकार भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एडवाइजरी का पालन कराने को लेकर सख्त है.