OPS Bhadauria Statement: बदले सिंधिया समर्थक मंत्री के सुर, कहा- ब्राह्मण समाज होता है ज्ञानी

ग्वालियर: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्री ओ.पी.एस भदौरिया (OPS Bhadauria minister in the Shivraj government of Madhya Pradesh) ने अपने सम्बंध में वायरल हो रहे है एक वीडियो को लेकर उन्होंने सफाई दी है.मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा है कि मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है.ब्राह्मण समाज को लेकर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज ज्ञानी है और समाज के हर वर्ग को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है.मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूं.कुछ राजनीतिक विरोधियों ने मेरे बयान को उल्टा पेश कर छवि खराब करने की कोशिश की है.

मैंने हमेशा से ब्राह्मण समाज का सम्मान किया

अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए मंत्री ओ.पी.एस भदौरिया ने कहा कि मैंने हमेशा से ब्राह्मण समाज का सम्मान किया है और करता हूं और करता रहूंगा. गौरतलब है कि कल मंत्री ओपीएस भदोरिया का एक वीडियो वायरल हुआ था.जिसमें मंत्री ओ पी एस भदौरिया पूरी धरती पर क्षत्रियों का राज लाने की बात करते दिखाई दे रहे थे. इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि कुछ चतुर जातियों ने क्षत्रियों का दुरुपयोग किया है.

पूरी दुनिया पर करना है क्षत्रिय का राज कायम

कल मंत्री ओपीएस भदौरिया ग्वालियर चम्बल क्षत्रिय महासभा के दशहरा मिलन समारोह आयोजन में शामिल हुए थे.वहीं पर संबोधन देना का उनका वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो वायरल में यह कहते दिखाई दे रहे थे कि चाहे किसी दल का नेता हो अगर वो क्षत्रिय होगा तो हम पूरा समर्थन करेंगे.पूरी दुनिया पर क्षत्रिय का राज कायम करना है तो एकता लानी होगी.

भदौरिया के बयान पर सियासत गरमाई

बता दें कि मंत्री ओपीएस भदौरिया के इसी बयान पर सियासत गरमा गई और ब्राह्मण समाज ने आरोप लगाया है कि मंत्री ओपीएस भदौरिया अप्रत्यक्ष रूप से समाज को टारगेट करते दिखाई दे रहे हैं.इसके बाद मंत्री ने आज इस बयान को लेकर सफाई पेश की है.