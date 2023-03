PAN को Aadhaar से Link करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, कैसे चेक करें आधार पैन से लिंक है या नहीं?

How to Check Whether PAN Card is linked with Aadhaar: आपको पता है कि 31 मार्च पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख है. यदि आप नहीं जानते कि आपका लिंक पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं तो हम आपको स्टेप्स बताएंगे कि कैसे आप कैसे चेक करें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं और यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं लिंक है. फिर इसे कैसे लिंक किया जाए?

आपका पैन, आधार से लिंक है या नहीं, यह चेक करने के लिए आप इन स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

-आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं.

-होमपेज पर 'क्विक लिंक्स' सेक्शन के तहत 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें.

-संबंधित क्षेत्रों (respective fields) में अपना पैन और आधार नंबर एंटर करें.

-आधार कार्ड में लिखा अपना नाम एंटर करें और 'आई एग्री' चेकबॉक्स पर क्लिक करेंय

-कैप्चा कोड एंटर करें और 'लिंक आधार' बटन पर क्लिक करें.

बता दें कि यदि आपका पैन, आधार से जुड़ा हुआ है, तो स्क्रीन पर एक मैजेस दिखाई देगा जो दर्शाता है कि लिंकिंग सक्सेस रहा है. यदि नहीं, तो आपको अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए कहा जाएगा. गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है.

अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए, आप इन आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

-आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं.

-"क्विक लिंक्स" सेक्शन के तहत उपलब्ध "लिंक आधार" ऑप्शन पर क्लिक करें.

-अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड के अनुसार नाम और कैप्चा कोड एंटर करें.

-इसके बाद अगले स्टेप्स में "लिंक आधार" बटन पर क्लिक करें.

इसका अलावा आप ऐसे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से SMS के जरिए भी लिंक कर सकते हैं :

-अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर (registered mobile number) से आगे दिए प्रारूप यानी UIDPAN<SPACE><12 अंकों का आधार><SPACE><10 अंकों का PAN> अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 567678 या 56161 पर एक SMS भेजें.

-यदि आपका आधार कार्ड नंबर 123456789012 है और पैन कार्ड का नंबर ABCDE1234F है, तो आपको आगे दिए प्रकार के जैसे SMS भेजना है: UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F

-बता दें कि लिंक करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक पुष्टिकरण संदेश (confirmation message) प्राप्त होगा.