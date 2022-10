Rajgarh: माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई,400 पुलिसवालों ने शराब अड्डों को ढहाया

अनिल नगर / राजगढ़: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) के शराब माफियाओं पर कार्रवाई के सख्त निर्देश मिलने के बाद राजगढ़ पुलिस ने शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है जो कि राजगढ़ जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई (The biggest action of Rajgarh district so far) मानी जा रही है.राजगढ़ पुलिस ने इस बार वो कार्रवाई की है.जो इससे पहले कभी ना हो सकी.दूधी गुल खेड़ी गांव में पुलिस कभी दबिश देने भी जाती थी तो कभी मुठभेड़ होती थी तो कभी पत्थरबाजी ,लेकिन इस बार पुलिस ने गांव में घुसकर कार्रवाई की है और शराब माफियाओं के ठिकानों को जमींदोज किया है. पुलिस का कहना है कि शराब माफियाओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी इसी तरह से की जाएगी.

देशी अंग्रेजी शराब भी जब्त

Rajgarh Police Action Against Liquor Mafia: गुलखेड़ी और दूधी में पुलिस ने (Gulkhedi and Dudhi Police) भारी पुलिस बल के साथ दबिश दी और भारी मात्रा में लहान को नष्ट किया.साथ ही देशी अंग्रेजी शराब भी जब्त की है और 30 से अधिक शराब ठिकानों को जमींदोज किया गया.अवैध शराब कारोबारियों के घरों को भी जमींदोज किया गया है.

10 थानों की पुलिस पहुंची

सुबह पहले पुलिस ने गुलखेड़ी में दबिश दी जहां पर 10 थानों की पुलिस पहुंची (Police raided Gulkhedi where police of 10 police stations reached और साथ में राजस्व विभाग और प्रशासन की टीम भी मौजूद रही. उसके बाद राजगढ़ पुलिस दुद्धी में बुलडोजर लेकर अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई करने पहुंची.जहां पर कहीं बड़े अवैध अतिक्रमण को भी जमींदोज किया गया.पूरी कार्रवाई राजगढ़ कलेक्टर और एसपी के मौजूदगी में की गई.राजगढ़ एसपी ने बताया शराब माफियाओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी.