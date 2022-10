मध्यप्रदेश के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि, रानी कमलापति स्टेशन 5 Star Eat Right Station घोषित

प्रमोद शर्मा/भोपाल: भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को “FIVE STAR EAT RIGHT STATION" का तमगा मिला है.भोपाल मण्डल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) द्वारा “FIVE STAR EAT RIGHT STATION घोषित किया गया है.बता दें कि पिछले साल जनजातीय गौरव दिवस पर मध्य प्रदेश के अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था.गोंड साम्राज्य की बहादुर और निडर रानी कमलापति के नाम पर, पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है. ये स्टेशन पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था.

इस आधार पर मिला FIVE STAR EAT RIGHT STATION" का तमगा

बता दें कि रानी कमलापति रेल्वे स्टेशन को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के अनुपालन, स्वस्थ आहार की उपलब्धता, तैयारी के समय भोजन का प्रबंधन, खाद्य अपशिष्ट प्रबंधन, स्थानीय और मौसमी भोजन को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ आहार के बारे में जागरूकता पैदा करने के आधार पर आंका गया है. गौरतलब है कि''ईट राइट स्टेशन'' पहल एफ.एस.एस.ए.आई. और एफ.एम.सी.जी. प्रमुख द्वारा शुरू किए गए ''ईट राइट इंडिया'' आंदोलन का एक हिस्सा है. जिसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर स्थिर खानपान इकाइयों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना है.सघन जांचो एवं निरीक्षणों के उपरांत स्टेशन को फ़ाइव स्टार रेटिंग दी गई है.

ईट राइट स्टेशन का दर्जा पाने वाला MP का पहला रेलवे स्टेशन सागर

सागर रेलवे स्टेशन भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा पाने वाला मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन बना था.सागर रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध खाद्य सामग्री, उनकी गुणवत्ता और स्वच्छता के आधार पर FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन का 4 स्टार सर्टिफिकेट मिला था.